गुरु गोविंद सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाले की गिरफ्तारी की मांग, थाना घेरा

कानपुर में सिख समाज के लोगों ने गुरु गोविंद सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया है।

कानपुर, संवाददाता। फजलगंज में दशमेश परिवार संस्था के पदाधिकारियों और सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने मंगलवार को फजलगंज थाने का घेराव कर गुरु गोविंद सिंह पर अभद्र टिप्प्णी करने वाले की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। सड़क जाम करते हुए आरोपी के घर में बुलडोजर चलाने की मांग की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समाज के लोगों को देख थाने में अफरातफरी का माहौल बन गया।

प्रदर्शन का कारण दरअसल, दशेमश परिवार संस्था के पदाधिकारी ने सिख धर्म के दसवें गुरु गोविंद सिंह और सिख समुदाय पर अपमानजनक एवं अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें युवक को खुद को भाजपा जिलाध्यक्ष समर्थक बता रहा है। हालांकि आपका अपना ‘हिन्दुस्तान’ अखबार वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्रदर्शन की प्रक्रिया बर्रा-तीन निवासी रमिंदर सिंह की तहरीर के अनुसार रविवार शाम को शास्त्रीनगर निवासी रेस्टोरेंट संचालक हरप्रीत सिंह के पास एक कॉल आई। सामने वाले ने खुद को जीत प्रताप सिंह बताते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष का समर्थक बताया। आरोपित युवक ने उनसे गाली-गलौज कर उन्हें धमकाया। साथ ही गुरु गोविंद सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी की और सिख समुदाय को गालियां दी। आरोपित के कार्य से सिख समाज में आक्रोश है। थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडेय ने बताया कि अजय सिंह समेत अन्य युवक के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने और अपमानित करने का मुकदमा दर्जकर आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पुलिस का रुख मंगलवार को भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर समाज के लोग भड़क गए और सैकड़ों की संख्या में फजलगंज थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस भीड़ को समझाने में जुटी रही लेकिन लोग आरोपी की गिरफ्तारी और उसके घर में बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े रहे।