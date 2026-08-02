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जेपीएससी भर्ती घोटाले के विरोध में भाजयुमो का आक्रोश प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती घोटालों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक बड़ा आक्रोश प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों के साथ युवाओं के अधिकार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग की। नेताओं ने कहा कि घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की।

जेपीएससी भर्ती घोटाले के विरोध में भाजयुमो का आक्रोश प्रदर्शन

गिरिडीह। झारखंड में जेपीएससी एवं जेएसएससी भर्ती प्रक्रियाओं में सामने आए कथित घोटालों के विरोध तथा आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह महानगर के तत्वावधान में शनिवार को विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता, युवा एवं छात्र पपरवाटांड़ दुर्गा मंडप के समीप एकत्रित हुए। वहां से जुलूस की शक्ल में समाहरणालय तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर युवाओं के अधिकार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। साथ ही भर्ती घोटालों की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई।

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भाजयुमो प्रदेश मंत्री संजीव कुमार ने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी में हुए कथित घोटालों ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मेहनत करने वाले युवाओं का व्यवस्था से विश्वास टूट रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजयुमो झारखंड के प्रत्येक छात्र और युवा के साथ मजबूती से खड़ा है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश प्रसाद यादव ने कहा कि भर्ती घोटालों ने युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। युवाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया मिलना उनका अधिकार है। जिला मंत्री सह सांसद प्रतिनिधि सुरेश प्रसाद मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय प्रति वर्ष एक लाख नौकरी या बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनते ही युवाओं और छात्रों को छलने का काम शुरू कर दिया गया। उनके कार्यकाल में हुई हर बहाली में दलाली होने लगी और युवाओं के अधिकार बेचे जाने लगे। इसके पश्चात उपायुक्त गिरिडीह के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई, अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय का समाधान तथा भविष्य में पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की गई। कार्यक्रम में संदीप डंगायच, देवराज, संगीता सेठ, नवीन सिन्हा, सुनील पासवान, महादेव दुबे, दीपक यादव, मनोज साव, कुंदन सिंह, अजय सिंह, सुरेश गुप्ता, समीर दीप, उज्जवल कुमार, गंगाधर दास, इनोद साव, अरविन्द बर्णवाल, अनूप सिन्हा, सुभाषचन्द्र सिन्हा, मनीष वर्मा, किशोर साव, पंचानंद वर्मा, बबली साव, अमित आर्या, श्रेयांस कुमार, राहुल सिन्हा सहित कई लोग थे।

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