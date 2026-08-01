झंडा मोहल्ले में बंद दुकानों को खुलवाने की मांग
देहरादून में, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने अल्पसंख्यकों की बंद पड़ी दुकानों को खोले जाने की मांग के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जिसमें दुकानें बंद कराने के आरोपों और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की मांग की गई। अगर समाधान नहीं हुआ, तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई।
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। झंडा मोहल्ला मलियान गली में अल्पसंख्यकों की बंद पड़ी दुकानों को खुलवाने और हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक संगठनों तथा उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन स्वीकार कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि 18 जून को सांप्रदायिक आधार पर दुकानें बंद कराई गई थीं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 27 जुलाई को पीड़ित की दुकान खुली, लेकिन कुछ तत्वों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं और आत्मदाह व आगजनी की साजिश रची जा रही है।
संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने, पीड़ितों को सुरक्षा देने और पुलिस बल तैनात करने की मांग की। समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन सौंपने वालों में यूकेडी नेता लताफत हुसैन, प्रमिला रावत, सीपीएम सचिव अनंत आकाश, सीआईटीयू के लेखराज, कांग्रेस नेता मोहम्मद अल्ताफ, बालेश बबानिया और सुरेश कुमार मौजूद रहे।
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