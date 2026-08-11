मांगों के लिए कल से अनिश्चितकालीन धरना देंगे अभ्यर्थी

70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने, 1799 दारोगा पदों की मुख्य परीक्षा दोबारा आयोजित करने, बीएएससी परीक्षा कैलेंडर जारी करने और बिहार पात्रता परीक्षा की अधिसूचना जारी करने की मांग के लिए मंगलवार को गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रतियोगी अभ्यर्थियों ने धरना दिया। छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों युवा एकत्र हुए और सरकार और संबंधित आयोगों के खिलाफ आवाज बुलंद की। पहली मांग 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित करने की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए और सभी को समान अवसर सुनिश्चित किया जाए। छात्र नेता ने चेतावनी दी कि 13 अगस्त से इन सभी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरना पर चले जाएंगे।