विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर माकपा ने किया धरना-प्रदर्शन

चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में माकपा के बैनर तले विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर एक दिवसीय शनिवार को धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना का नेतृत्व राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड संजय कुमार ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण शामिल हुए।

धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों के कारण आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून-व्यवस्था तथा बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि गरीब, भूमिहीन और मजदूर वर्ग की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा।

मुख्य मांगों में भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन एवं बासगीत पर्चा देना, गैर-मजरुआ भूमि एवं सड़क किनारे बसे परिवारों को बेदखल करने पर रोक लगाना, बंदोबस्त प्राप्त बटेदारों का नाम रजिस्टर-2 में दर्ज करना, राशन कार्डधारियों की छंटनी पर रोक, महंगाई व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा प्रखंड क्षेत्र में नियमित बिजली और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रही। धरना सभा को राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड संजय कुमार, जिला सचिव सुरेंद्र मंडल, किसान सभा के जिला सचिव विनय सिंह, खेत मजदूर यूनियन के जिला सचिव डॉ. रामविनय सिंहकामरेड बालेश्वर आजाद, गोरेलाल राम सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडी दिलीप कुमार ने की, जबकि मंच संचालन ललन प्रसाद रंजन ने किया। अंत में प्रशासन से मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की।