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छात्रों की रिहाई की मांग पर नागरिक समाज का धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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डीएम के माध्यम से सरकार को सौंपा मांग पत्र बिना शर्त रिहाई और मुकदमे वापस

छात्रों की रिहाई की मांग पर नागरिक समाज का धरना

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नागरिक समाज की ओर से स्टेशन चौक स्थित आंबेडकर प्रतिमा के सामने शुक्रवार को गिरफ्तार छात्रों की रिहाई और उन पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. डॉ. मनोज कुमार ने किया। धरना का संयोजन निर्मल कुमार ने और आयोजित सभा का संचालन उदय ने किया। प्रो. डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है। छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन उसे योजनाबद्ध तरीके से हिंसक बनाया गया।

उदय ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ है। धरना के अंत में जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर गिरफ्तार छात्रों की अविलंब बिना शर्त रिहाई तथा सभी मुकदमों को समाप्त करने की मांग की गई। धरना में दशरथ प्रसाद, अनीता शर्मा, सरिता सिन्हा, महेश यादव, मनोहर शर्मा, अखिलेश्वर पासवान, जावेद खान, गौतम बनर्जी, दीपक मंडल, विनय कुमार, सुभाष प्रसाद, राहुल, संजय कुमार, गौतम कुमार, उमेश बौद्ध, सुशील यादव आदि मौजूद थे।

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