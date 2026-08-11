Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संयुक्त मोर्चा ने मुनीडीह,पीबी एरिया एवं कुसुंडा क्षेत्रीय कार्यालय में किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

पुटकी में संयुक्त मोर्चा ने जेबीसीसीआई-12 के गठन में देरी और चार श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विभिन्न कोयला कर्मियों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की। प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित किए गए थे।

संयुक्त मोर्चा ने मुनीडीह,पीबी एरिया एवं कुसुंडा क्षेत्रीय कार्यालय में किया प्रदर्शन

पुटकी, प्रतिनिधि । जेबीसीसीआई-12 का शीघ्र गठन कर उसे लागू करने तथा लागू की गई चार श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को संयुक्त मोर्चा ने पश्चिमी झरिया क्षेत्रीय कार्यालय मुनीडीह, पीबी एरिया एवं कुसुंडा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार विरोधी नारेबाज़ी की।

ये भी पढ़ें:वेतन समझौते को जेबीसीसीआई-12 का हो तत्काल गठन

प्रदर्शन का कारण

प्रदर्शन में बीएमएस शामिल नहीं था। वक्ताओं ने कहा कि जेबीसीसीआई-12 के गठन में हो रही देरी से श्रमिकों में रोष है।

ये भी पढ़ें:बेरमो कोयलांचल में सीसीएल जीएम कार्यालय पर संयुक्त मोर्चा का धरना प्रदर्शन

प्रदर्शन में शामिल लोग

पीबी एरिया कार्यालय में प्रदर्शन करने वालों में कोयला कर्मियों में निरंजन महतो रघुनाथ प्रसाद ,अमरेंद्र चौधरी, तेज बहादुर सिंह, सूर्यदेव चौधरी, मिथुन यादव, विनय उपाध्याय, तेज बहादुर सिंह आदि शामिल थे। वही मुनीडीह में चक्रधर महतो, रमेश सिंह, राजकुमार पांडेय, बिनोद सिन्हा, प्रीतम रवानी, विद्या प्रकाश पांडेय, विजय पासवान, निवारण महतो, समित सिंह चौधरी, सुधीर सिंह, निरंजन कुमार, संजीवन चौहान, राजकिशोर साहू, भरत भूषण, समित सिंह चौधरी,लोकनाथ महतो, सुभाष कुमार, विजय प्रसाद सुभाष सिंह,दीपक प्रजापति, दिनेश सिंह, पंकज सिंह आदि मौजूद थें।कुसुंडा एरिया कार्यालय के प्रदर्शन में बलवант सिँह नन्दलाल महतो,कमलेश पासवान, भूषण महतो, अजय रवानी, महादेव हांसदा, भोला संजय विश्वकर्मा मोहन राम रविशंकर सिँह रबिंदर सिंह, अशोक राम, रतन घोष, इन्दर भुंईयां, चन्दन कुमार , सुनील साव, गौरी शंकर चौहान, राजीव कुमार, हरि चरण चौहान, दुर्गा प्रसाद आदि शामिल थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रदर्शन कहां हुआ?
प्रदर्शन पश्चिमी झरिया क्षेत्रीय कार्यालय मुनीडीह, पीबी एरिया एवं कुसुंडा क्षेत्रीय कार्यालय में हुआ।
ये भी पढ़ें:संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा धरना-प्रदर्शन कर परियोजना प्रबंधन को 10 सूत्री मांग पत्र सौपा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।