संयुक्त मोर्चा ने मुनीडीह,पीबी एरिया एवं कुसुंडा क्षेत्रीय कार्यालय में किया प्रदर्शन
पुटकी में संयुक्त मोर्चा ने जेबीसीसीआई-12 के गठन में देरी और चार श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विभिन्न कोयला कर्मियों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की। प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित किए गए थे।
पुटकी, प्रतिनिधि । जेबीसीसीआई-12 का शीघ्र गठन कर उसे लागू करने तथा लागू की गई चार श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को संयुक्त मोर्चा ने पश्चिमी झरिया क्षेत्रीय कार्यालय मुनीडीह, पीबी एरिया एवं कुसुंडा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार विरोधी नारेबाज़ी की।
प्रदर्शन का कारण
प्रदर्शन में बीएमएस शामिल नहीं था। वक्ताओं ने कहा कि जेबीसीसीआई-12 के गठन में हो रही देरी से श्रमिकों में रोष है।
प्रदर्शन में शामिल लोग
पीबी एरिया कार्यालय में प्रदर्शन करने वालों में कोयला कर्मियों में निरंजन महतो रघुनाथ प्रसाद ,अमरेंद्र चौधरी, तेज बहादुर सिंह, सूर्यदेव चौधरी, मिथुन यादव, विनय उपाध्याय, तेज बहादुर सिंह आदि शामिल थे। वही मुनीडीह में चक्रधर महतो, रमेश सिंह, राजकुमार पांडेय, बिनोद सिन्हा, प्रीतम रवानी, विद्या प्रकाश पांडेय, विजय पासवान, निवारण महतो, समित सिंह चौधरी, सुधीर सिंह, निरंजन कुमार, संजीवन चौहान, राजकिशोर साहू, भरत भूषण, समित सिंह चौधरी,लोकनाथ महतो, सुभाष कुमार, विजय प्रसाद सुभाष सिंह,दीपक प्रजापति, दिनेश सिंह, पंकज सिंह आदि मौजूद थें।कुसुंडा एरिया कार्यालय के प्रदर्शन में बलवант सिँह नन्दलाल महतो,कमलेश पासवान, भूषण महतो, अजय रवानी, महादेव हांसदा, भोला संजय विश्वकर्मा मोहन राम रविशंकर सिँह रबिंदर सिंह, अशोक राम, रतन घोष, इन्दर भुंईयां, चन्दन कुमार , सुनील साव, गौरी शंकर चौहान, राजीव कुमार, हरि चरण चौहान, दुर्गा प्रसाद आदि शामिल थे।
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