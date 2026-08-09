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जाति प्रमाण पत्र में अड़चन के खिलाफ तेली साहू समाज ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस परिसर में जाति प्रमाणपत्र को लेकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राकेश साहू के नेतृत्व में, उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि परिवार के एक सदस्य को जारी प्रमाणपत्र को अन्य सदस्यों के लिए भी मान्य किया जाए।

जाति प्रमाण पत्र में अड़चन के खिलाफ तेली साहू समाज ने किया प्रदर्शन

राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने तेली जाति को जाति प्रमाणपत्र बनाने में आ रही समस्या के खिलाफ शुक्रवार को डीसी ऑफिस परिसर में प्रदर्शन किया। महासंगठन के जिलाध्यक्ष राकेश साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्री ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में सौंपा गया। महासंगठन की मांगों में पूर्व में परिवार के किसी सदस्य को निर्गत जाति प्रमाणपत्र को आधार मानकर दूसरे सदस्यों का भी बनाने, बिना खतियान वाले परिवारों के लिए आधार और समाज के अनुशंसा पत्र को आधार मानने और यह नियम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के किराएदारों पर पर भी लागू करने की मांग की गई है।

टाटा स्टील की जमीन पर रहने वालों को रजिस्टर्ड संस्था भारतीय तेली साहू महासंगठन द्वारा अनुशंसा करने पर प्रमाणपत्र निर्गत करने की मांग की गई है। साथ ही कहा कि अन्य सरकारी कागजात भी मान्य हों, जैसे पिता का सर्विस बुक, पेंशन प्रमाणपत्र, वोटर लिस्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें तेली लिखा हो, को साक्ष्य माना जाए। सभी अंचलों में विशेष कैम्प लगाकर लंबित आवेदनों का निष्पादन 15 दिनों में करने की मांग की गई है। प्रदर्शन करने वाले में जिला महामंत्री अशोक साहू, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष शिवलोचन साव उर्फ राहुल, वरीय उपाध्यक्ष रणजीत कुमार साव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

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