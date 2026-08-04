बिजली संविदाकर्मियों ने किया प्रदर्शन
यूपी पावर कॉरपोरेशन के संविदाकर्मियों ने छंटनी के खिलाफ ईको गार्डेन पर धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि 15 मई 2017 के आदेश का उल्लंघन कर 25 हजार कर्मियों को सेवा से हटा दिया गया है। उनकी मांगें में न्यूनतम वेतन 18 हजार, कैशलेस इलाज और कार्यभार कम करने की शामिल हैं।
बिजली संविदाकर्मियों की छंटनी के विरोध में यूपी पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मंगलवार को ईको गार्डेन पर धरना-प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि प्रबंधन द्वारा 15 मई 2017 के आदेश का उल्लंघन कर लगभग 25 हजार कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा रहा है। कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये तय करने, दुर्घटनाग्रस्त कर्मियों के कैशलेस इलाज, आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल करने और कार्यभार कम करने जैसी मांगें उठाईं। उन्होंने उच्च न्यायालय व ऊर्जा मंत्री के आदेशों की अनदेखी का भी आरोप लगाया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें