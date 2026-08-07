विज्ञान में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण, पुनर्मूल्यांकन की उठी मांग

डीएलएड सत्र 2024-26 के द्वितीय सेमेस्टर के विज्ञान विषय के परीक्षा परिणाम को लेकर शुक्रवार को प्रशिक्षुओं ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अजीतमल परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। विज्ञान विषय में बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं के अनुत्तीर्ण होने पर परिणाम की समीक्षा और उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग उठाई गई। प्रशिक्षुओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश और एनसीईआरटी को पंजीकृत डाक से ज्ञापन भेजा। प्रशिक्षुओं के मुताबिक 31 जुलाई को घोषित द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में जिले के बड़ी संख्या में प्रशिक्षु विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। इनमें निजी संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षु भी शामिल हैं।

प्रशिक्षुओं का कहना है कि एक ही विषय में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अनुत्तीर्ण होने से उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर संशय की स्थिति बनी है। ऐसे में परिणाम और मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से समीक्षा कराई जानी चाहिए। प्रशिक्षुओं ने ज्ञापन के माध्यम से विज्ञान विषय की उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन अथवा पुन: परीक्षण कराने की मांग की। साथ ही परीक्षा परिणाम की समीक्षा कर मूल्यांकन में किसी तरह की त्रुटि मिलने पर संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि परिणाम से प्रशिक्षुओं का भविष्य जुड़ा है, इसलिए मामले का जल्द निस्तारण किया जाए। डायट अजीतमल के कार्यवाहक प्राचार्य कपूर सिंह परिहार ने बताया कि परीक्षा परिणाम से संबंधित मामला परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के अधिकार क्षेत्र में है। परिणाम पर आपत्ति होने पर प्रशिक्षु निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी के स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।