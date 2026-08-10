मांगों को लेकर श्रम संगठनों ने कलक्ट्रेट में किया प्रदर्शन
प्रतापगढ़ में सोमवार को केंद्रीय श्रम, कर्मचारी और किसान संगठनों के संयुक्त आह्वान पर जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी न्यूनतम मजदूरी, सामूहिक सौदेबाजी और अन्य मांगे कर रहे थे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से रिक्त पदों पर भर्ती करने की भी माँग की।
प्रतापगढ़, संवाददाता। केंद्रीय श्रम, कर्मचारी, किसान संगठनों के संयुक्त आह्वान पर सोमवार को जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल की ओर से मांगों को लेकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया गया। राज्यपाल को संबोधित 17 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा गया।जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल, किसान सभा और उससे संबद्ध संगठनों के पदाधिकारी मजदूर नेता हेमन्त नन्दन ओझा के नेतृत्व में करीब 11 बजे कलक्ट्रेट पहुंचे। लोगों ने प्रदर्शन कर ट्रेड यूनियन बनाने, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की पूर्ण गारंटी दिए जाने, महंगाई भत्ते से संबंध 42,000 प्रति माह की वैधानिक न्यूनतम मजदूरी लागू किए जाने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंक, बीमा अन्य सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर रोक लगाने की मांग की।
कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाए। प्रदर्शनकारी महंगाई पर रोक लगाओ, श्रम संहिता वापस लो, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दो भ्रष्टाचार बंद करो आंदोलन पर दमन बंद करो दुनिया के मजदूर एक हो का नारा लगा रहे थे। इस दौरान, राम बरन सिंह, राजमणि पांडेय, निर्भय प्रताप सिंह, वीपी त्रिपाठी, रोशन अली, विवेक श्रीवास्तव, कृष्णलाल शर्मा, सुनील पटेल, धर्मेंद्र यादव, संतोष प्रजापति, मो. आमिर, आशुतोष शुक्ला, राम आधार यादव, राजेंद्र सिंह, राधेश्याम पटेल, प्रवीण विश्वकर्मा, कमलेश मिश्र, सुरेश शर्मा आदि मौजूद रहे।
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