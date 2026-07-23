शिक्षा मंत्री का पुतला फुंकने की सूचना पर पुलिस दौड़ी
समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोका। प्रदर्शन का नेतृत्व सचिन गुर्जर ने किया और ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया गया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चौहान चौपाल की गली निवासी नितिन चौहान के आवास से शिक्षा मंत्री का पुतला लेकर मार्च निकाला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला लेकर चौहान चौक पर पहुंचकर उसका दहन करने का प्रयास किया। पुतला फुंकने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दौड़ लगाई और चौहान चौपल वाली गली में जाकर सपाइयों से पुतला छीन लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच सपा कार्यकर्ताओं से पुतला छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। सूचना मिलने पर तहसीलदार निरंकार सिंह चौहान चौक पहुंचे और सपा कार्यकर्ताओं से राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन लिया।
ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने की मांग करते हुए शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर नाराजगी जताई गई। प्रदर्शन का नेतृत्व हस्तिनापुर विधानसभा अध्यक्ष सचिन गुर्जर ने किया। प्रदर्शन में निर्मित यादव, बाबूराम कश्यप, सचिन बाल्मीकि, जैकी, शराफत अंसारी, राहुल गुर्जर, सुबेदार गुर्जर, सतीश, कम्बर जैदी, वसीम, मान अंसारी, सतमाल यादव सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें