गलत ट्रांसफर नीति के खिलाफ बैंककर्मियों का धरना आज
पंजाब नेशनल बैंक के वर्कमैन कैडर के कर्मचारियों ने आज गलत तरीके से ट्रांसफर के खिलाफ धरना दिया। एसोसिएशन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इंप्लाइज के महासचिव सत्येंद्र पांडे ने बताया कि कई कर्मचारियों का मनमाने तरीके से स्थानांतरण किया गया है। धरना आज शाम 5:30 बजें मंडल कार्यालय आरा में आयोजित किया गया है।
आरा। पंजाब नेशनल बैंक के वर्कमैन कैडर के कर्मचारियों का गलत तरीके से ट्रांसफर किये जाने के विरोध में आज शुक्रवार को कर्मी धरना देंगे। एसोसिएशन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इंप्लाइज की ओर से शुक्रवार की शाम 5:30 में मंडल कार्यालय धरना का आह्वान महासचिव सत्येंद्र पांडे की ओर से किया गया है। उन्होंने बताया कि मंडल कार्यालय आरा के एचआरडी मुख्य प्रबंधक ने बैंक के नियमों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से कई कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। इसी के खिलाफ आज धरना का आयोजन किया गया है।
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