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मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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छिबरामऊ में निषाद पार्टी द्वारा मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें बताया गया कि सरकार की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का पालन नहीं हो रहा है, जिससे मछुआ समाज को ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है।

मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग तेज
मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग तेज

छिबरामऊ। मछुआ समाज को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर नगर में निषाद इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन ऊर्जा राज्य मंत्री तिर्वा विधायक कैलाश राजपूत को सौंपा गया। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। ज्ञापन में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 और 2017 में जारी अधिसूचनाओं के बावजूद जिला और तहसील स्तर के अधिकारी उनका सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं।

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ओबीसी प्रमाण पत्र पर रोक की मांग

इसके चलते पात्र समुदाय के लोगों को अभी भी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। संवैधानिक अधिकारों से वंचित समाज के कार्यकर्ताओं का कहना है कि गलत श्रेणी में प्रमाण पत्र जारी होने से मछुआ समाज के लोगों को अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में निषाद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, बिंद, धीमर, तुरहा, मांझी, गोंडिया, प्रजापति, कुम्हार और मछुआ समाज को एससी के समकक्ष मानते हुए प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गई है।

सरकार से स्पष्ट निर्देश जारी करने की अपील

संगठन ने मांग की है कि ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और जनगणना अभिलेखों व अधिसूचनाओं के आधार पर पात्र जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है, ताकि मछुआ समाज को आरक्षण, संवैधानिक अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके।

सामान्य प्रश्न

निषाद पार्टी ने मछुआ समाज को किस दर्जे की मांग की है?
निषाद पार्टी ने मछुआ समाज को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा दिलाने की मांग की है।
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