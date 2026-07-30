वेतन विसंगतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन
प्रयागराज में सिविल ऑडिट एसोसिएशन के सदस्यों ने एजी कार्यालय के सामने वेतन विसंगति के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके अनुसार, सीएसएस कैडर के सहायकों के समान वेतनमान का निर्णय दो वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।
प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। संगठित लेखा कैडर के वरिष्ठ लेखा परीक्षकों एवं वरिष्ठ लेखाकारों को सीएसएस कैडर के सहायकों के समान वेतनमान देने संबंधी स्वीकृत मध्यस्थता निर्णय के दो वर्ष बाद भी लागू न होने और दो दशक से अधिक समय से चली आ रही वेतन विसंगति को लेकर गुरुवार को सिविल ऑडिट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एजी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया।कमला शंकर मिश्रा की अध्यक्षता प्रदर्शन के पहले एसोसिएशन ने सभा की। सभा में केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर लंबित निर्णय लागू कराने की मांग करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। सभा को महामंत्री प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि सीए संदर्भ संख्या-3/2001 के मध्यस्थता निर्णय को 12 अक्टूबर 2023 को एनसी-जेसीएम की स्थायी समिति से स्वीकृति मिल चुकी है।
इसके बाद नोडल मंत्रालय ने प्रस्ताव को व्यय विभाग (डीओई) भेजने के साथ वित्तीय प्रभावों से संबंधित सभी सूचनाएं वित्त मंत्रालय को उपलब्ध करा दीं, लेकिन अब तक क्रियान्वयन नहीं हुआ।सभा को आंतरिक महामंत्री प्रखर कुमार और विजय श्रीवास्तव ने संबोधित किया। सभा में अमित सिंह, तरुण बनर्जी, निरंजन राय, हरिकेश तिवारी, रामाश्रय राय, अशोक कुमार पांडेय, कमलेश कुमार के साथ बड़ी संख्या एजी के कर्मचारी मौजूद रहे।
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