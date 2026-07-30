Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दो साल से परीक्षा न होने पर गुस्साए आयुर्वेद छात्रों ने प्रदर्शन किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

माध्यमिक, उच्च, तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेज संयुक्त महासभा के छात्र-छात्राओं ने आयुर्वेद रजिस्ट्रर कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा न होने और छात्रवृत्तियों की कमी पर सवाल उठाया। महासभा ने मांग की कि प्रमुख सचिव को हटाया जाए और लंबित परीक्षाओं का तुरंत आयोजन किया जाए।

दो साल से परीक्षा न होने पर गुस्साए आयुर्वेद छात्रों ने प्रदर्शन किया

माध्यमिक, उच्च, तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेज संयुक्त महासभा के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं और पदाधिकारियों ने हजरतगंज योजना भवन के सामने स्थित आयुर्वेद रजिस्ट्रर कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। महासभा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया। जिसके बाद काफी देर तक प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश में लगभग 350 आयुर्वेद व आयुष के कॉलेज हैं। इनमें लगभग 60 हजार फार्मासिस्ट व जीएन के छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के बताया कि गुजरे दो साल से परीक्षा नहीं हुई है।

इसकी वजह से हजारों छात्र-छात्राओं का भविष्य दांव पर लग गया है। छात्रवृत्ति भी नहीं आ रही है। इससे वंचित विद्यार्थियों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख सचिव आयुष और आयुर्वेद के रजिस्ट्रार को तत्काल हटाने की मांग की। साथ ही हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आयुष बोर्ड को तुरंत क्रियाशील करने, बोर्ड के उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपने तथा लंबे समय से लंबित परीक्षाएं शीघ्र कराने की मांग उठाई। उन्होंने आयुष मंत्री से मामले में न्यायसंगत फैसला लेने की गुजारिश की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ayurveda Scholarships Lucknow News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।