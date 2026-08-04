मांगों को लेकर पशु मैत्री ने किया धरना प्रदर्शन
डुमरैल चौक स्थित पशु चिकित्सालय में बिहार राज्य पशु मैत्री एवं टीकाकर्मी संघ के सदस्यों ने एफएमडी टीकाकरण के बहिष्कार का ऐलान किया। उन्होंने नियमित मासिक मानदेय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, टीकाकरण कार्य जारी नहीं रहेगा।
पपुरैनी, संवाद सूत्र। डुमरैल चौक स्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकत्सिालय परिसर में बिहार राज्य पशु मैत्री एवं टीकाकर्मी संघ पटना के आह्वान पर प्रखंड क्षेत्र के पशु मैत्री एवं टीकाकर्मियों ने एफएमडी (खुरपका एवं मुंहपका) राउंड-7 टीकाकरण कार्य का बहष्किार कर दिया। इस दौरान पशु मैत्री और टीकाकर्मियों ने प्रदर्शन कर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने नियमित मासिक मानदेय नहीं तो टीकाकरण नहीं का नारा बुलंद किया। धरना प्रदर्शन के दौरान ज्योतिष कुमार शर्मा, सचिन कुमार, मिथिलेश कुमार, अमलेश कुमार, राकेश कुमार, सिंटू कुमार, रवि कुमार, बलराम कुमार, नीरज कुमार, सौरभ कुमार, दिवाकर कुमार यादव, कौशल कुमार, बलराम कुमार, अजय कुमार और विरेन्द्र कुमार मेहता ने कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार टीकाकरण कार्य करते आ रहे हैं।
लेकिन सरकारी स्तर पर नियमित मासिक मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक नियमित मासिक मानदेय लागू नहीं किया जाएगा, तब तक एफएमडी राउंड-7 टीकाकरण कार्य का बहष्किार जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने मांगों के पूरा होने तक आंदोलन वापस नहीं लेने का संकल्प दोहराया।
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