जंतर मंतर पर कार्रवाई के विरोध में सछास का प्रदर्शन
समाजवादी छात्र सभा ने जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर हुई कार्रवाई और जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरोध में कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। छात्र नेता आदित्य यादव ने लाठीचार्ज की निंदा की और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग रखी। छात्रों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया।
जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर हुई कार्रवाई और जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। छात्र नेता आदित्य यादव के नेतृत्व में छात्र सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्रित हुए। वहां से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। आदित्य यादव ने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज घोर निंदनीय है। छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को बुलंद किया। साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के ध्वस्तीकरण के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की मांग की। छात्रों ने सिटी मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन दिया।
इस मौके पर आकाश यादव, किशन यादव, अमन राठौर, हरविंद, दीपक यादव, विक्रांत पाल, प्रशांत यादव, नदीम परवेज, शरिक, प्रदीप यादव आदि मौजूद रहे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें