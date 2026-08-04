इसे लाइव पर न लगायें : मथुरा-भरतपुर मार्ग बनेगा फोर लेन, आना-जाना होगा आसान

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई, भ्रष्टाचार, अयोध्या राम मंदिर चढावा चोरी, किसानों की खाद समस्या, आम विद्युत उपभोक्ताओं के साथ स्मार्ट मीटर के नाम लूट जैसी जनहित समस्याओं को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में किसान व पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महावन तहसील पर प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने महावन तहसील के एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि प्रदेश में मंहगाई चरम सीमा पर है रोजमर्रा की वस्तुएं मंहगे होने से आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। गरीब मजदूर व मध्यम वर्गीय परिवारों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार खुले आम हो रहा है। खेतों में खरीफ की फसल की बुवाई व रोपाई का काम चल रहा है। इस समय हमारे अन्नदाता किसानों को यूरिया एवं डीएपी खाद की अति आवश्यकता होती है जिसके लिए उन्हें लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में बीजेपी आरएसएस ने चढ़ावा चोरी कर देश के करोड़ों रामभक्तों की श्रद्धा से खिलवाड़ किया है。