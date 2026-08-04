Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इसे लाइव पर न लगायें : मथुरा-भरतपुर मार्ग बनेगा फोर लेन, आना-जाना होगा आसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में महावन तहसील पर मंहगाई, भ्रष्टाचार, और किसानों की खाद समस्या जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय का घेराव किया। धनगर ने कहा कि आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी निंदा की।

इसे लाइव पर न लगायें : मथुरा-भरतपुर मार्ग बनेगा फोर लेन, आना-जाना होगा आसान

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई, भ्रष्टाचार, अयोध्या राम मंदिर चढावा चोरी, किसानों की खाद समस्या, आम विद्युत उपभोक्ताओं के साथ स्मार्ट मीटर के नाम लूट जैसी जनहित समस्याओं को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में किसान व पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महावन तहसील पर प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने महावन तहसील के एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि प्रदेश में मंहगाई चरम सीमा पर है रोजमर्रा की वस्तुएं मंहगे होने से आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। गरीब मजदूर व मध्यम वर्गीय परिवारों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार खुले आम हो रहा है। खेतों में खरीफ की फसल की बुवाई व रोपाई का काम चल रहा है। इस समय हमारे अन्नदाता किसानों को यूरिया एवं डीएपी खाद की अति आवश्यकता होती है जिसके लिए उन्हें लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में बीजेपी आरएसएस ने चढ़ावा चोरी कर देश के करोड़ों रामभक्तों की श्रद्धा से खिलवाड़ किया है。

प्रदर्शन का संचालन

पूर्व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि ने कहा कि राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बरता के लिए सरकार के प्रधानमंत्री गृहमंत्री जिम्मेदार हैं। प्रदर्शन का संचालन ब्लॉक अध्यक्ष पंकज चौधरी ने किया

तहसील घेराव कार्यक्रम

तहसील घेराव कार्यक्रम बलवीर प्रधान, हाकिम सिंह छोंकर, शैलेंद्र चौधरी, टिंकू धनगर, राजा गौतम, राजकुमार तिवारी, राजेश सारस्वत, दीपक आर्य, मनोज गौड़, अप्रतिम सक्सैना, पुष्पेंद्र चौधरी, पीर मोहमद, विपुल पाठक, हारुन, सुखदेव चौधरी, नेम सिंह, धर्मेन्द्र प्रधान, अमित दीक्षित, दीपक दीक्षित, गौरांग अग्रवाल, हाशिम हुमेंर, करन निषाद, गीता दिवाकर, भगवान सिंह, दीपक सिंह, अजीम शाह, अनिल खरे, अमर प्रताप, शरीक कुरैशी, हुंकार सिंह, होरी लाल, कोमल सिंह, जितेंद्र धनगर, राजकुमार सिंह, ब्रज बिहारी लाल, दिलशाद खान, राजेश कुमार सहित आदि कांग्रेस जन उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

कांग्रेस द्वारा किन मुद्दों पर प्रदर्शन किया गया?
कांग्रेस द्वारा महंगाई, भ्रष्टाचार, अयोध्या राम मंदिर चढावा चोरी, किसानों की खाद समस्या, और आम विद्युत उपभोक्ताओं के साथ स्मार्ट मीटर के नाम लूट जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Crime News Ayodhya अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।