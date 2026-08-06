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शिक्षकों ने विश्वविद्यालय अधिनियम का किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में बुधवार को शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों ने काला पट्टी बांधकर विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने इसे उच्च शिक्षा के लिए घातक बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की और आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने का संकल्प लिया।

शिक्षकों ने विश्वविद्यालय अधिनियम का किया विरोध

सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में बुधवार को जिले के सभी पांचों अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षक संघ बूटा के बैनर तले शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों ने काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया।

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विरोध का उद्देश्य

शिक्षकों ने अधिनियम को उच्च शिक्षा के लिए घातक बताते हुए इसे तत्काल लेने की मांग की तथा आंदोलन को और व्यापक एवं प्रभावी बनाने का संकल्प लिया। नगर स्थित एसएलके कॉलेज में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षक संघ के डॉ. सुशांत शेखर ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए काला कानून साबित होगा। कहा कि यह अधिनियम वर्षों से स्थापित विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की स्वायत्तता, शैक्षणिक स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करेगा।

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शिक्षकों का एकजुटता

शिक्षकों की शैक्षणिक व वैचारिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ई. अभिषेक रंजन ने कहा कि यह आंदोलन केवल शिक्षकों का नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा की गरिमा और शिक्षकों के सम्मान की रक्षा का अभियान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा उच्च शिक्षा के हित में नहीं दिखती, इसलिए इस संघर्ष को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है।

आंदोलन की मजबूती

डॉ. चंद्रभूषण ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम विश्वविद्यालयों की लोकतांत्रिक परंपरा और अकादमिक संस्कृति को कमजोर करने वाला है। उन्होंने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। प्रदर्शन में बैजू पासवान, गौतम कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

कौन से कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन हुआ?
विरोध प्रदर्शन जिले के सभी पांचों अंगीभूत कॉलेजों में हुआ।
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