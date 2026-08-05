शिक्षकों व कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगा प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक का किया विरोध
लीड युवा पेज::::::::ती तब तक जारी रहेगा आंदोलन शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए किसी विधेयक को लाया जाना चाहिए प्रदर्शन के माध्यम से सभी ने...
बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक के विरोध में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ व महाविद्यालय कर्मचारी संघ के संयुक्त आह्वान पर एसबीएसएस कॉलेज के शिक्षक एवम शिक्षकेत्तर कर्मी ने काला बिल्ला विरोध जताया।
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