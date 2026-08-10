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विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 के विरोध में सामूहिक अवकाश पर रहे शिक्षक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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(युवा पेज)र्मचारियों के अवकाश पर रहने से कई कार्यालयों में ताला लटका रहा। विश्वविद्यालय मुख्यालय, आरा में शिक्षक

विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 के विरोध में सामूहिक अवकाश पर रहे शिक्षक

सासाराम, नगर संवाददाता। प्रस्तावित बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 के विरोध में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी सोमवार को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रहे। इसके कारण जिले के नौ अंगीभूत कॉलेजों में पठन-पाठन प्रभावित रहा। कॉलेज परिसरों में सन्नाटा पसरा रहा, वहीं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अवकाश पर रहने से कई कार्यालयों में ताला लटका रहा। विश्वविद्यालय मुख्यालय, आरा में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया। इसमें जिले के विभिन्न कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारी भी शामिल हुए।

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