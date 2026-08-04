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विहिप व बजरंग दल आज एसपी को सौंपेंगे ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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सावन के पवित्र माह में, बमनपुरी स्टेडियम के पास गोवंश के अवशेष मिलने और बहादुरपुर में युवती के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाएंगे और ज्ञापन देंगे। साथ ही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे।

विहिप व बजरंग दल आज एसपी को सौंपेंगे ज्ञापन

सावन के पवित्र माह में नगर के बमनपुरी स्टेडियम के पीछे गोवंश के अवशेष मिलने और मिलक क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर में युवती से जुड़े मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने के विरोध में आज प्रदर्शन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मंगलवार सुबह 11 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपेंगे। विहिप-बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि बहादुरपुर की घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। संगठन के अनुसार ज्ञापन सौंपने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की सुबुद्धि के लिए एसपी कार्यालय परिसर में ही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा।

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संगठन ने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और धर्मप्रेमी जनता से समय से पहुंचने की अपील की है।

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