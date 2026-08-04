विहिप व बजरंग दल आज एसपी को सौंपेंगे ज्ञापन
सावन के पवित्र माह में, बमनपुरी स्टेडियम के पास गोवंश के अवशेष मिलने और बहादुरपुर में युवती के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाएंगे और ज्ञापन देंगे। साथ ही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे।
सावन के पवित्र माह में नगर के बमनपुरी स्टेडियम के पीछे गोवंश के अवशेष मिलने और मिलक क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर में युवती से जुड़े मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने के विरोध में आज प्रदर्शन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मंगलवार सुबह 11 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपेंगे। विहिप-बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि बहादुरपुर की घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। संगठन के अनुसार ज्ञापन सौंपने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की सुबुद्धि के लिए एसपी कार्यालय परिसर में ही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा।
संगठन ने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और धर्मप्रेमी जनता से समय से पहुंचने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें