गुरुकुल विवि में वेतन वृद्धि की संरचना में बदलाव से भड़के कर्मचारी

गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी यूनियनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को विवि के कर्मचारियों ने विवि प्रशासन की ओर से वेतन वृद्धि की संरचना में बदलाव, महंगाई भत्ता (डीए) लंबित रखने और पदोन्नति व एमएसीपी के लाभ नहीं देने को कर्मचारी विरोधी फैसला बताया और विवि प्रशासन का विरोध किया। शिक्षक यूनियन के अध्यक्ष डॉ. एमएम तिवारी और सचिव नमित खंडुजा ने बताया कि वर्ष 2000 से कार्यरत करीब 80 कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की संरचना बिना किसी पूर्व सूचना और स्पष्ट आधार के बदल दी गई है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उनका आरोप है कि कार्यवाहक कुलपति के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। यूनियन का कहना है कि जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता अब तक जारी नहीं किया गया है। वहीं, पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों को आर्थिक और पद संबंधी लाभ नहीं मिले हैं तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों की वर्षों से लंबित एमएसीपी भी रोक दी गई है। शिक्षकेतर यूनियन अध्यक्ष रजनीश भारद्वाज और सचिव नरेंद्र मलिक ने मांग की कि वेतन वृद्धि की पूर्व व्यवस्था बहाल की जाए, लंबित डीए का भुगतान किया जाए और पात्र कर्मचारियों व शिक्षकों को सभी देय लाभ दिए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।