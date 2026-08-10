Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वेतन समझौता लागू होने तक जारी रहेगा संघर्ष: नेपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

बरकाकाना में केंद्रीय कर्मशाला के पास एनसीओइए सीटू के तत्वावधान में 12वें वेतन समझौते के लागू न होने के विरोध में गेट मीटिंग और धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खिरोधर महतो ने की। मजदूरों ने संघर्ष जारी रखने की बात कही, जब तक कि 12वां वेतन समझौता लागू नहीं होता।

वेतन समझौता लागू होने तक जारी रहेगा संघर्ष: नेपाल

बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। केंद्रीय कर्मशाला बरकाकाना मुख्य द्वार के समीप सोमवार को एनसीओइए सीटू के तत्वावधान में सोमवार को 12वें वेतन समझौता लागू नहीं होने के विरोध में गेट मीटिंग और धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खिरोधर महतो ने किया। एनसीओइए सीटू केंदीय सदस्य नेपाल विश्वकर्मा ने कहा कि मजदूरों को उनका अधिकार संघर्ष से ही मिल सकता है। 12वें वेतन समझौता जब तक लागू नहीं हो जाता है, तब तक कोल इंडिया तथा सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार मजदूर विरोधी नीतियों को मजदूरों पर थोप रहा है। जिससे मजदूरों में काफी आक्रोश है।

ये भी पढ़ें:मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में होगा धरना प्रदर्शन

मौके पर रामलाल, देव कुमार बेदिया, रामप्रीत बेदिया, भरत विश्वकर्मा, नीलम देवी, राधा देवी, इतवरिया देवी शकुंतला देवी, तेतरी देवी, शोभा देवी, सुरेश करमाली, संतोष करमाली आदि उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:12वां वेतन समझौता को लेकर केदला वाशरी में पीट मीटिंग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News Barkakana
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।