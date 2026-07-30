सुपौल : नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग
सुपौल में संकल्प दिवस पर भाकपा माले, आइसा और आरवाइए कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी गिरफ्तार साथियों की बिना शर्त रिहाई की मांग की और इसके साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी आवाज उठाई। नेताओं ने सरकार से समझौते को लागू करने की अपील की।
सुपौल, एक संवाददाता। संकल्प दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला मुख्यालय में भाकपा माले, आइसा और आरवाइए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ आंदोलन करने वाले सभी गिरफ्तार साथियों की बिना शर्त रिहाई की मांग की।
प्रदर्शन का उद्देश्य
वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र-नौजवानों के आंदोलन के बाद सरकार को दस सूत्री मांगों पर समझौता करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी देश के कई राज्यों में आंदोलनकारियों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि बंगाल, असम, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर अभी भी छात्र-नौजवान जेल में बंद हैं।
सरकार से मांगें
नेताओं ने सरकार से समझौते को लागू करने और सभी आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग की। संकल्प सभा में पालीगंज विधायक संदीप सौरभ पर दर्ज मुकदमा वापस लेने, नगर नौसा के आंदोलनकारियों पर से केस हटाने, आंदोलनकारियों के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर माफी मांगने, पुलिस कार्रवाई में घायल लोगों को मुआवजा देने, विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि वापस लेने, शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाने, एनटीए को भंग करने और रिक्त पदों पर बहाली की मांग उठाई गई।
नेताओं का संबोधन
सभा को भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड जयनारायण यादव, जिला कार्यालय सचिव कॉमरेड अरविंद कुमार शर्मा, जिला कमिटी सदस्य सह पिपरा विधानसभा के पूर्व माले प्रत्याशी कॉमरेड अनिल कुमार, अधिवक्ता कॉमरेड सत्यनारायण मुखिया, कॉमरेड श्रीलाल यादव, कॉमरेड मुकेश यादव, कॉमरेड फिरोज आलम, कॉमरेड मन्नान, कॉमरेड गणेश्वर मंडल और कॉमरेड कमल यादव ने संबोधित किया।
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