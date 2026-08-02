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संतों एवं भगवा के अपमान का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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रविवार को नगलिया मुंशी में राष्ट्र सेवी संगठन की बैठक हुई। पदाधिकारियों ने संसद भवन के सामने सांसदों द्वारा सनातन धर्म के अपमान पर रोष जताया। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक कृष्ण कुमार शर्मा ने सांसद पप्पू यादव और राहुल गांधी के आचरण को निंदनीय बताया। उन्होंने कार्रवाई न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी।

संतों एवं भगवा के अपमान का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन

क्षेत्र के गांव नगलिया मुंशी शिव मंदिर परिसर में रविवार को राष्ट्र सेवी संगठन की बैठक हुई। पदाधिकारियों ने गत दिनों संसद भवन भवन के सामने कुछ सांसदों द्वारा किए गए कथित सनातन विरोधी आचरण पर कड़ा रोष जताते हुए कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कहा कि भगवा वस्त्र पहनकर संतों और सनातन धर्म का अपमान किया जाना निंदनीय है। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि सांसद पप्पू यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद भवन परिसर में किया गया कृत्य सनातन धर्म का अपमान है। इन नेताओं के आचरण से देशभर में सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना व आस्था के साथ भद्दा मजाक किया है।

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इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। इस दौरान रूपचंद चौहान, सुशील चौहान, नरेंद्र सिंह चौहान, साहब सिंह, आकांक्ष, विकास कुमार, रूनीत कुमार, लवकुश, सुधांशु, प्रिंस, अंकुल, बबली, थल प्रकाश आदि मौजूद रहे।

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