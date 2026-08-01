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परशुराम सेना ने किया सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में राष्ट्रीय परशुराम सेना (ब्रह्मवाहिनी) ने सांसद पप्पू यादव के संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन के विरोध में पुतला दहन किया। संगठन के अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी ने संत समाज के प्रति की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और राष्ट्रपति से उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की।

परशुराम सेना ने किया सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन

प्रयागराज, संवाददाता। राष्ट्रीय परशुराम सेना (ब्रह्मवाहिनी) ने सांसद पप्पू यादव के संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन के विरोध में शनिवार को सुभाष चौराहा, सिविल लाइंस पर पुतला दहन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी ने कहा कि संत समाज और भगवा परंपरा को लेकर की गई टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।उन्होंने राष्ट्रपति से पप्पू यादव की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की। जिला प्रवक्ता सुनीता मिश्रा, मुख्य प्रदेश सचिव सौरभ शुक्ला, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मनीष पांडेय, पूर्व पार्षद शिवा त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष कुंवरजी तिवारी, नवनीत शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे।

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