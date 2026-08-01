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जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा के विरोध में भाजयुमो का मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा घोटाले और पेपर लीक के खिलाफ मशाल जुलूस का आयोजन किया। यह जुलूस पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू होकर जैन मार्केट और काली मंदिर मार्ग से होते हुए वापस पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचा। कई नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा के विरोध में भाजयुमो का मशाल जुलूस

चाईबासा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देशानुसार एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा घोटाले व पेपर लीक के विरोध में मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। मशाल जुलूस पोस्ट ऑफिस चौक से प्रारंभ होकर जैन मार्केट एवं काली मंदिर मार्ग से होते हुए पुनः पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष चंद्र मोहंन तिउ, पूर्व विधायक जवाहरलाल बानरा, भूषण पाट पिंगुवा, रमेश खिरवाल सतीश पुरी, पवन शर्मा, रूपा सिंह दास, हेमंत केसरी राकेश शर्मा बबलू, मुकेश कुमार लल्लू, विपल्व सिंह, प्रताप कटियार महतो, जगदीश निसाद, अक्षय खत्री,अमित सिंह, अंगद साल आदि शामिल थे।

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