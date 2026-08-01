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मशाल जुलूस निकाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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जमुआ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी नियुक्ति घोटाले के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि युवाओं का भविष्य गंभीर खतरे में है और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

मशाल जुलूस निकाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

जमुआ, प्रतिनिधि। जेपीएससी एवं जेएसएससी नियुक्ति घोटाले के विरोध में शुक्रवार शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमुआ चौक पर मशाल जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में मशाल लेकर निकले कार्यकर्ताओं ने नियुक्ति घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति प्रक्रियाओं में अनियमितताओं से लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा टूटा है। पार्टी ने सरकार से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की।

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मशाल जुलूस में जमुआ मंडल अध्यक्ष बालगोविंद यादव, प्रभारी प्रदीप सिंह, पूर्व जिला महामंत्री राजेंद्र राय, झारखंडधाम मंडल अध्यक्ष विकास मंडल, वरिष्ठ भाजपा नेता साहेब महतो, महामंत्री रविषेक कुमार राय, बिनय राय, राहुल सिंह, अशोक सिंह, प्रकाश यादव, संजू सिंह, सुनील राय, सुरेंद्र प्रताप वर्मा, चंद्रदेव यादव, दुलाल वर्मा, पिंटू साव, मोहन मंडल, रामप्रसाद वर्मा, अमरेंद्र कुमार, आशीष सिन्हा, अनूप चंद्रवंशी, सूरज कुमार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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