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पेज का लीड: सतगावां में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल युवक-युवती गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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य सूचना के आधार पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और कोडरमा पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात छापेमारी कर छह लोगों को हिरासत में लिया था। तकनीकी एवं डि

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कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के विरोध में मंगलवार को जेएलकेएम पार्टी के बैनर तले मंगलवार को समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पहले कोडरमा बाजार से समाहरणालय तक रैली निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने परीक्षा में धांधली बंद करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की। धरना की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष चंदन कुमार यादव ने की, जबकि संचालन मुकेश शर्मा ने किया। इस दौरान बरही विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कृष्णा यादव, केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव, जिला महासचिव सुजीत यादव, युवा जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र यादव और गुरूदेव पासवान समेत अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया।

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वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और उन्हें रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली की सीबीआई से जांच कराने तथा 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की। साथ ही भविष्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।धरना-प्रदर्शन के बाद पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांगपत्र उपायुक्त को सौंपा। कार्यक्रम में रितिदेव कुमार, अशोक सिंह, उपेन्द्र कुमार, मुन्ना यादव, सरयू कुमार, विकास मिर्धा, सूरज मंडल, इमरान अंसारी, आरिफ अंसारी, मुकेश पासवान, आकाश कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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