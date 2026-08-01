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जेपीएससी एवं जेएसएससी पेपर लीक के खिलाफ भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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झारखंड सरकार के चुप्पी और शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चांडिल में मशाल जुलूस निकाला। चौका मंडल अध्यक्ष चामू राम भुईया ने नेतृत्व किया। भाजपा के नेताओं ने राज्य सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की और सवाल उठाया कि सरकार जेपीएससी एवं जेएसएससी पेपर लीक मामले में चुप क्यों है।

जेपीएससी एवं जेएसएससी पेपर लीक के खिलाफ भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस

चांडिल। जेपीएससी एवं जेएसएससी पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड सरकार के चुप्पी एवं शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्था के विरोध में चौका मंडल अध्यक्ष चामू राम भुईया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौका मोड़ में मशाल जुलूस निकाला। भाजपा जिला महामंत्री डॉ. भूषण मुर्मू ने कहा कि जेपीएससी एवं जेएसएससी मामले पर राज्य सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है। राज्य सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस मौके पर जिला महामंत्री डॉ. भूषण मुर्मू, सांसद प्रतिनिधि मनोज महतो, भाजयुमो जिला महामंत्री युधिष्ठिर महतो, धनंजय मंडल, प्रह्लाद महतो, मंगल लायक आदि मौजूद थे। इसके अलावे नीमडीह में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला।

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