Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्रों ने बनााय अलग मंच, काला पट्टी लगा जताया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

राजनीतिक पार्टी के प्रवेश के बाद आंदोलन दो गुट में बंट गया, युवा न्याय मंच के छात्रों ने अपना अलग मंच बनाया, काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ अपना विर

छात्रों ने बनााय अलग मंच, काला पट्टी लगा जताया विरोध

रांची, वरीय संवाददाता। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी युवा न्याय मंच के छात्रों ने शनिवार को अपना अलग मंच बनाया। बीते शुक्रवार को आंदोलन में एक राजनीतिक पार्टी के प्रवेश करने के बाद यह आंदोलन दो गुट में बंट गया।

ये भी पढ़ें:जेपीएससी व जेएसएससी सीटों में गड़बड़ी को लेकर पैदल मार्च

छात्रों की मांगें

जेपीएससी-जेएसएससी युवा न्याय मंच के छात्रों ने मुख्य गेट की ओर अपना मंच सजाया। शाम को बड़ी संख्या में छात्रों ने काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद देर शाम को छात्रों ने मोबाइल प्लैश लाइट मार्च किया। यह मार्च स्टेडियम परिसर में ही किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी मांगें दोहराते हुए 14वीं जेपीएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग दोहरायी। साथ ही मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही।

ये भी पढ़ें:अभाविप ने किया विरोध प्रदर्शन

शांतिपूर्ण आंदोलन

छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस एवं न्यायसंगत कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि उनका संघर्ष किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया तथा युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है। आंदोलन के क्रम में छात्रों द्वारा एक व्यंग्यात्मक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इस नाटक के माध्यम से जेएसएससी के सचिव, गिरफ्तार कथित मास्टरमाइंड अभय तिवारी और सरकार पर परीक्षा एवं भर्ती प्रक्रिया में कथित धांधली को लेकर व्यंग्य किया गया। नाटक के माध्यम से छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। उधर, दूसरे मंच पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों का नेतृत्व करते हुए प्रदर्शन किया।

सामान्य प्रश्न

छात्रों ने किस परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया?
छात्रों ने जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
ये भी पढ़ें:परीक्षाओं में धांधली के विरोध में भाजयुमो का प्रदर्शन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Jpsc Ranchi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।