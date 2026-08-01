छात्रों ने बनााय अलग मंच, काला पट्टी लगा जताया विरोध

राजनीतिक पार्टी के प्रवेश के बाद आंदोलन दो गुट में बंट गया, युवा न्याय मंच के छात्रों ने अपना अलग मंच बनाया, काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ अपना विर

रांची, वरीय संवाददाता। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी युवा न्याय मंच के छात्रों ने शनिवार को अपना अलग मंच बनाया। बीते शुक्रवार को आंदोलन में एक राजनीतिक पार्टी के प्रवेश करने के बाद यह आंदोलन दो गुट में बंट गया।

छात्रों की मांगें जेपीएससी-जेएसएससी युवा न्याय मंच के छात्रों ने मुख्य गेट की ओर अपना मंच सजाया। शाम को बड़ी संख्या में छात्रों ने काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद देर शाम को छात्रों ने मोबाइल प्लैश लाइट मार्च किया। यह मार्च स्टेडियम परिसर में ही किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी मांगें दोहराते हुए 14वीं जेपीएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग दोहरायी। साथ ही मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही।

शांतिपूर्ण आंदोलन छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस एवं न्यायसंगत कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि उनका संघर्ष किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया तथा युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है। आंदोलन के क्रम में छात्रों द्वारा एक व्यंग्यात्मक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इस नाटक के माध्यम से जेएसएससी के सचिव, गिरफ्तार कथित मास्टरमाइंड अभय तिवारी और सरकार पर परीक्षा एवं भर्ती प्रक्रिया में कथित धांधली को लेकर व्यंग्य किया गया। नाटक के माध्यम से छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। उधर, दूसरे मंच पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों का नेतृत्व करते हुए प्रदर्शन किया।