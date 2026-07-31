जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता के विरोध में हंटरगंज में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस
जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ हंटरगंज भाजपा मंडल ने गुरुवार शाम मशाल जुलूस निकाला। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जलती मशालें लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने परीक्षा में धोखाधड़ी और पेपर लीक का आरोप लगाया।
हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। जेपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता के विरोध में गुरुवार की शाम हंटरगंज भाजपा मंडल ने मशाल जुलूस निकालकर झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जुलूस का नेतृत्व भाजपा मंडल अध्यक्ष *पवन कुमार सिंह ने किया। मसाल जुलूस हंटरगंज पानी टंकी से शुरू होकर डाक बंगला तक पहुंचा। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता हाथों में जलती मशालें और पार्टी का झंडा लेकर झारखंड सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी किया। प्रदर्शनकारी "हेमंत सरकार होश में आओ", "जेपीएससी में धांधली बंद करो", "छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे" के नारे लगाए हुए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक और सेटिंग की शिकायतें सामने आई हैं।
जिससे हजारों मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में चला गया है। सरकार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ कर रही है। मशाल जुलूस में अरुण कुमार चौरसिया, जय प्रकाश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, वीरेंद्र सिंह मुन्ना, सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें