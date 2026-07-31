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जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता के विरोध में हंटरगंज में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ हंटरगंज भाजपा मंडल ने गुरुवार शाम मशाल जुलूस निकाला। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जलती मशालें लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने परीक्षा में धोखाधड़ी और पेपर लीक का आरोप लगाया।

जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता के विरोध में हंटरगंज में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस

हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। जेपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता के विरोध में गुरुवार की शाम हंटरगंज भाजपा मंडल ने मशाल जुलूस निकालकर झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जुलूस का नेतृत्व भाजपा मंडल अध्यक्ष *पवन कुमार सिंह ने किया। मसाल जुलूस हंटरगंज पानी टंकी से शुरू होकर डाक बंगला तक पहुंचा। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता हाथों में जलती मशालें और पार्टी का झंडा लेकर झारखंड सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी किया। प्रदर्शनकारी "हेमंत सरकार होश में आओ", "जेपीएससी में धांधली बंद करो", "छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे" के नारे लगाए हुए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक और सेटिंग की शिकायतें सामने आई हैं।

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जिससे हजारों मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में चला गया है। सरकार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ कर रही है। मशाल जुलूस में अरुण कुमार चौरसिया, जय प्रकाश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, वीरेंद्र सिंह मुन्ना, सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

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