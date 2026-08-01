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झारखंड क्या संभालेंगे स्वास्थ्य मंत्री : बाबूलाल मरांडी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रसूता रीना देवी की मृत्यु के बाद भाजपा नेताओं पर दर्ज एफआईआर और पुलिस छापेमारी के विरोध में भाजपा ने समाहरणालय का घेराव किया। नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कड़ी आलोचना की और कहा कि यह राजनीति का प्रतिशोध है।

झारखंड क्या संभालेंगे स्वास्थ्य मंत्री : बाबूलाल मरांडी

जामताड़ा, प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में प्रसूता रीना देवी की मौत के बाद तोड़फोड़ मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण समेत आठ नेताओं पर दर्ज एफआईआर और पुलिस की छापेमारी के विरोध में शुक्रवार को भाजपा ने समाहरणालय का घेराव किया।

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प्रदर्शन के दौरान आरोप

रिमझिम बारिश के बीच आयोजित प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोलते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, खनन, भ्रष्टाचार और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होने ने कहा कि जामताड़ा सदर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था राज्य सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है।

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अस्पताल की स्थिति पर आलोचना

उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में गरीबों और महिलाओं को समुचित इलाज नहीं मिलता। बल्कि मरीजों को निजी नर्सिंग होम रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश स्वाभाविक था और जनता की आवाज उठाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई।

राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप

उन्होंने प्रसूता मौत के बाद सदर अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में भाजपा नेताओं पर दर्ज एफआईआर पर कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। प्रशासन को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। न कि मंत्री के दबाव में। उन्होंने कहा कि यदि नोटिस दिया जाता तो सभी कार्यकर्ता जांच में सहयोग करते। रात में घरों पर छापेमारी कर महिलाओं को परेशान करना उचित नहीं है।

अधिनियमितताओं और कार्रवाई पर FAQs

जामताड़ा में भाजपा ने किसके विरोध में प्रदर्शन किया?
भाजपा ने सदर अस्पताल में प्रसूता रीना देवी की मौत के बाद दर्ज एफआईआर और पुलिस की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन किया।
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