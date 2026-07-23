जातिसूचक टिप्पणी के विरोध में सुभासपा ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन
जौनपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जातिसूचक टिप्पणियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया गया, जिसमें सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं की बड़े पैमाने पर निंदा की गई। पार्टी ने वंचित वर्गों की सुरक्षा और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।
जौनपुर, संवाददाता। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जातिसूचक एवं अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एवं आदिवासी समाज के सम्मान, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुभासपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का हुजूम सुबह साढ़े 10 बजे कलक्ट्रेट परिसर में पहुंच गया था। परिसर में प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जातिसूचक एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है।
पार्टी ने ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की।पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक कंटेंट पर भी सख्त कार्रवाई करने तथा वंचित वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय महासचिव डॉ.जेपी सिंह, जिलाध्यक्ष चन्दन राजभर, मंत्री प्रतिनिधि बृजभान राजभर, डॉ.कुलदीप राजभर, योगेश विश्वकर्मा, हरिलाल राजभर, श्रीनाथ मोदनवाल, शिवशंकर राजभर, अर्जुन यादव, गायत्री राजभर, सविता राजभर, अरबिन्द सिंह मखडू, मोतीलाल राजभर, अमित राजभर, सभाजीत अन्य शामिल रहे।
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