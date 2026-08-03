सांसद पर कथित हमला के खिलाफ शहर में प्रदर्शन

पूर्व विधायक के नेतृत्व में एकता चौक के पास प्रदर्शन कर की सभा दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान हुई घटना की कार्यकर्ताओं ने की निंदा भभुआ, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान हुए कथित हमला के खिलाफ सोमवार की शाम लोगों ने प्रदर्शन किया।

पूर्व विधायक रामचंद्र यादव के नेतृत्व में जुलूस निकाल कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने इस घटना की निंदा की और कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी सांसद पर इस प्रकार का हमला अत्यंत गंभीर एवं निंदनीय है। पूर्व विधायक ने केंद्र सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध अविलंब कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

हिंसा का कोई स्थान नहीं

क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और भय का कोई स्थान नहीं है। यदि दोषियों के विरुद्ध शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। भगवा किसी एक व्यक्ति, संगठन या वर्ग की निजी पहचान नहीं है। यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। कार्यक्रम में दिनेश सिंह पटेल, सूरज यादव, साधु यादव, डॉ. जागेश्वर यादव, भरत सिंह यादव, दीपक यादव, विजय उपाध्याय, सीताराम पासवान, कविंदर पटेल, विजेंद्र यादव, मंटू खां, नींबू लाल यादव, मनोज यादव, सुनील यादव, प्रकाश यादव आदि थे। फोटो- 03 अगस्त भभुआ- 23 कैप्शन- दिल्ली में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान हुए कथित हमला के खिलाफ सोमवार को भभुआ के एकता चौक पर प्रदर्शन करते समर्थक।