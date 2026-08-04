जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता के विरोध में जेएलकेएम का धरना
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अर्जुन महतो ने पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों का विश्वास बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
साहिबगंज। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के पास धरना-प्रदर्शन किया। नेतृत्व जेएलकेएम के जिलाध्यक्ष अर्जुन महतो ने किया। प्रदर्शन के माध्यम से पार्टी ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, अनियमितता की निष्पक्ष जांच कराने तथा युवा हितों की रक्षा की मांग उठाई।
प्रदर्शन का उद्देश्य
जिलाध्यक्ष अर्जुन महतो ने कहा कि राज्य के लाखों युवा सालों तक कठिन परिश्रम कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में यदि भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है,तो युवाओं का विश्वास कमजोर होता है।उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित कर अभ्यर्थियों के विश्वास को मजबूत करना चाहिए।
कार्यकर्ताओं की मांग
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने युवाओं के अधिकारों की रक्षा,निष्पक्ष चयन प्रक्रिया और रोजगार के अवसरों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की।कार्यक्रम के बाद पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम संबोधित आठ सूत्री मांग पत्र अनुमंडल प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में जेपीएससी-जेएसएससी व अन्य भर्ती परीक्षा में बरती गई कथित अनिमितता की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने की मांग की गई। धरना-प्रदर्शन में जेएलकेएम के भोला महतो, मो जावेद अख्तर, मोतीलाल सरकार, पूर्व विधायक थॉमस सोरेन, जय प्रकाश महतो, श्याम पासवान, संजय लाल साह, विष्णु कुमार सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे।
फोटो: 18, धरना-प्रदर्शन करते जेएलकेएम कार्यकर्ता।
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