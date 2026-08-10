आपरेशन के दौरान मरीज पर गिरा फाल्स सीलिंग का टुकड़ा

अयोध्या, संवाददाता। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज की जनरल ऑपरेशन थियेटर में प्रोस्ट्रेट के ऑपरेशन के दौरान छत की परत का एक टुकड़ा टूटकर मरीज के पैर पर गिर गया। घटना में मरीज को चोट नहीं आने की बात कही जा रही है। वहीं चिकित्सकों ने ऑपरेशन भी पूरा किया। लेकिन ऑपरेशन के दौरान ओटी की छत से टुकड़ा गिरने की घटना ने इसकी निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 60 वर्षीय रामअचल दूबे निवासी कुचेरा देवनपारा के प्रोस्ट्रेट का ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा था। डा. एमसी पांडेय के नेतृत्व में डाक्टर की टीम ऑपरेशन कर रही थी।

इसी दौरान ओटी की ऊपरी सतह से एक टुकड़ा टूटकर रामअचल दूबे के पैर पर आ गिरा। बताया गया कि जनरल ओटी स्टील से बनी है। इसके ऊपर रबर और पेंट को मिलाकर एक परत तैयार की गई है। इसी परत का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा था। घटना के बाद ओटी की संरचना और इस्तेमाल की गई सामग्री की मजबूती को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऑपरेशन थियेटर में मरीजों के जटिल ऑपरेशन किए जाते हैं, ऐसे में छत की परत का अचानक टूटना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है।जनरल ओटी में छत की परत टूटने के साथ एसी की खराबी भी सामने आ रही है। बताया गया कि ओटी का एसी ठंडी हवा देने के बजाय गर्म हवा फेंक रहा है। ऑपरेशन थियेटर में तापमान नियंत्रित रखना जरूरी होता है। एसी के ठीक से काम नहीं करने से डाक्टर और ओटी स्टाफ को ऑपरेशन के दौरान परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही मरीज के लिए भी ओटी का उचित वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। मेडिकल कॉलेज के प्रिसिंपल डा. दिनेश सिंह मार्तोलिया ने बताया कि चिकित्सक की तरफ से इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। इसकी जांच कराई जाएगी।