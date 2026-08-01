राजभवन के पास नौ से सहारा पीड़ितों का सत्याग्रह
रांची में विश्व भारती जनसेवा संस्थान ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की। यह आंदोलन 9 अगस्त से राजभवन के समक्ष शुरू होगा, जिसमें सहारा इंडिया में निवेश करने वाले पीड़ितों की राशि वापस दिलाने और सरकार से वादे पूरे कराने की मांग की जाएगी।
रांची, वरीय संवाददाता। विश्व भारती जनसेवा संस्थान की ओर से शनिवार को धुर्वा स्थित शर्मा मार्केट के पास केंद्रीय कार्यालय में बैठक आयोजित कर 9 अगस्त से राजभवन के समक्ष प्रस्तावित अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि सहारा इंडिया में निवेश करने वाले पीड़ितों की राशि वापस दिलाने और सरकार से किए गए वादों को पूरा कराने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में संस्थान के पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर सहारा निवेशकों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया और आंदोलन को व्यापक बनाने का निर्णय लिया।
बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार राम, प्रदेश अध्यक्ष सफकत नाज, प्रदेश सचिव संतोष साहू, संतोष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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