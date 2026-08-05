श्रीकृष्ण महिला कॉलेज में शिक्षकों-कर्मियों ने जताया विरोध
बेगूसराय के श्रीकृष्ण महिला महाविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों ने प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वे 05 से 08 अगस्त तक अपना विरोध जारी रखेंगे और सरकार से विधेयक का प्रारूप वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक के विरोध में श्रीकृष्ण महिला महाविद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मी ने काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। शिक्षक संघ की जिला सचिव डॉ अर्चना कुमारी व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ राजेश कुमार ने बताया कि इस विधेयक के विरोध में 05 अगस्त से 08 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज किया जाएगा। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षकों ने इकाई सचिव डॉ. नीरजबाला तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों ने इकाई सचिव गोपाल कुमार के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार के इस निर्णय का विरोध तब तक किया जायेगा जबतक सरकार इसके प्रारूप को वापस नहीं ले लेती है।
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