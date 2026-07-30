प्रस्तावित कानून विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षकों के अधिकारों के प्रतिकूल: प्रो वीरेंद्र

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 के विरोध में राजेन्द्र कॉलेज में शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल विधान पार्षद प्रो. वीरेंद्र नारायण यादव ने सरकार से विधेयक पर पुनर्विचार की अपील की। प्राचार्य प्रो. संजय कुमार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा का समर्थन किया।

फोटो 12 : विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 के विरोध में गुरुवार को राजेन्द्र कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के साथ विधान पार्षद डॉ वीरेंद्र नारायण यादव, प्राचार्य प्रो. संजय कुमार, कॉलेज शिक्षक संघ के सचिव डॉ. प्रशांत कुमार सिंह व अन्य छपरा, एक संवाददाता। प्रस्तावित बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 के विरोध में गुरुवार को राजेन्द्र कॉलेज परिसर में शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों ने प्रदर्शन कर सरकार से प्रस्तावित विधेयक पर पुनर्विचार की मांग की।

प्रदर्शन का समर्थन प्रदर्शन में फुसटाब के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधान पार्षद प्रो. वीरेंद्र नारायण यादव भी शामिल हुए। मौके पर विधानपार्षद ने कहा कि प्रस्तावित कानून विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षकों के अधिकारों के प्रतिकूल है। उन्होंने सभी शिक्षकों एवं कर्मियों से एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध करने और सतर्क रहने का आह्वान किया। प्राचार्य प्रो. संजय कुमार ने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए लागू लगभग 50 वर्ष पुराने कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है।

विधेयक का स्थगन हालांकि शिक्षकों, कर्मचारी संगठनों और जनप्रतिनिधियों के दबाव के बाद फिलहाल प्रस्तावित विधेयक को स्थगित कर दिया गया है। यदि नया कानून लागू होता है तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 प्रभावी होगा। प्रस्तावित ड्राफ्ट में कॉलेज शिक्षकों की सेवा शर्तों को सरकारी कर्मचारियों के समान बनाने का प्रावधान है।

शिक्षकों के अधिकार साथ ही शिक्षकों के चुनाव लड़ने और किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेने पर रोक लगाए जाने की संभावना भी जताई गई है। इसके अतिरिक्त कॉलेजों के विश्वविद्यालय से अलग होने की स्थिति में शिक्षकों के विश्वविद्यालय प्रोफेसर बनने के अवसरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यदि ड्राफ्ट में संशोधन नहीं किया गया तो राज्य के सभी विश्वविद्यालय एक ही अधिनियम के तहत संचालित होंगे। हालांकि विशेष उद्देश्य से स्थापित विश्वविद्यालय अपने वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कार्य करते रहेंगे। बताया गया कि प्रस्तावित विधेयक का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जा चुका है। प्रदर्शन के दौरान कॉलेज शिक्षक संघ के सचिव डॉ. प्रशांत कुमार सिंह, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के हरिहर मोहन समेत काफी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी उपस्थित थे।