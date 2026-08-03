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राजीव कुमार और संजीव परमार बने विशेष सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ सचिवालय प्रशासन विभाग ने संयुक्त सचिव राजीव कुमार वत्स और संदीप परमार को विशेष सचिव पद पर पदोन्नति दी है। इसके साथ ही, छह उपसचिवों को संयुक्त सचिव और छह अनुसचिवों को उप सचिव के पद पर प्रमोट किया गया है।

राजीव कुमार और संजीव परमार बने विशेष सचिव

लखनऊ, विशेष संवाददाता। सचिवालय प्रशासन विभाग ने सोमवार को सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव राजीव कुमार वत्स और संदीप परमार को विशेष सचिव पद पर पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। इनके अतिरिक्त छह उपसचिवों को संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई है। इनमें अशोक कुमार यादव, शैलेंद्र कुमार, परमात्मा यादव, अनिल कुमार यादव, जय शंकर प्रसाद और अटल सिंह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त छह अनुसचिवों को उप सचिव के पद पर प्रमोट किया गया है। इनमें शशिकांत मिश्र, संजय कुमार त्रिपाठी, इंद्रजीत सिंह, विवेक कुमार गुप्ता, शैलेंद्र कुमार और विकास सखाराम बहेरे शामिल हैं।

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