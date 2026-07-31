विनोद श्रीवास्तव लेखाधिकारी, निशांत अधिशासी अभियंता बने
लखनऊ विकास प्राधिकरण के दो अधिकारियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पदोन्नति मिली है। सहायक लेखा अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव को लेखाधिकारी और सहायक अभियंता निशांत कुमार को अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया है। दोनों को शुभकामनाएं मिली हैं।
लखनऊ। प्रमुख संवाददाता आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शुक्रवार को जारी पदोन्नति आदेश के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण के दो अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है। सहायक लेखा अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव को पदोन्नत कर लेखाधिकारी बनाया गया है। वहीं सहायक अभियंता निशांत कुमार को पदोन्नत करते हुए अधिशासी अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों की पदोन्नति पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी।
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