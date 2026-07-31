Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विनोद श्रीवास्तव लेखाधिकारी, निशांत अधिशासी अभियंता बने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ विकास प्राधिकरण के दो अधिकारियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पदोन्नति मिली है। सहायक लेखा अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव को लेखाधिकारी और सहायक अभियंता निशांत कुमार को अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया है। दोनों को शुभकामनाएं मिली हैं।

विनोद श्रीवास्तव लेखाधिकारी, निशांत अधिशासी अभियंता बने

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शुक्रवार को जारी पदोन्नति आदेश के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण के दो अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है। सहायक लेखा अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव को पदोन्नत कर लेखाधिकारी बनाया गया है। वहीं सहायक अभियंता निशांत कुमार को पदोन्नत करते हुए अधिशासी अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों की पदोन्नति पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

ये भी पढ़ें:तीन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया गया

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Promotion अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।