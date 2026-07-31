Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गन्ने में लगने वाले रोग व कीट की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

जानसठ गांव सालारपुर में टिकौला चीनी मिल के अधिकारियों ने किसानों को गन्ने में लगने वाले कीट और रोगों के बारे में जानकारी दी। एक कृषक बैठक में सहकारी योजनाओं और कीटनाशक के उपयोग की सलाह दी गई। गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए ड्रोन से स्प्रे करने और सब्सिडी लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया।

गन्ने में लगने वाले रोग व कीट की दी जानकारी

जानसठ गांव सालारपुर में टिकौला चीनी मिल के गन्ना उप महाप्रबंधक अविनाश कुमार सिंह व गन्ना प्रबंधक अरविंद शर्मा के द्वारा खेतों का भ्रमण किया गया। इस दौरान किसानों को गन्ने में लगाने वाले कीट और रोगों के बारे में जानकारी दी।गांव सालारपुर में कृषकों की बैठक ली। जिसमें राकेश सैनी, देवेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों के दौरान सहकारी योजनाओं व गन्ने में लगने वाले रोग व कीट की जानकारी दी गई। अधिकारियों को खेतों के भ्रमण में पोक्का बोइंग का आपतन देखने को मिला। जिसमें किसानों को कवक नाशी का प्रयोग करने की सलाह दी गई।

ड्रोन से स्प्रे करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मिल द्वारा एक उन्नति स्टोर खोला गया है। जिसके माध्यम से ड्रोन व कीटनाशी पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे कि गन्ने की पैदावार बढ़ सके और मिल को रोग रहित गन्ना उपलब्ध हो सके। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान सब्सिडी का लाभ लेकर ड्रोन व कवक नाशी पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।