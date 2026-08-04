गोपाल प्रसाद साह बने उप सचिव
गढ़बनैली, एक संवाददाता। कसबा नगर परिषद निवासी गोपाल प्रसाद साह को बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी शिक्षा विभाग में उप सचिव पद प
गढ़बनैली, एक संवाददाता। कसबा नगर परिषद निवासी गोपाल प्रसाद साह को बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी शिक्षा विभाग में उप सचिव पद पर पदोन्नति किया गया है। गोपाल प्रसाद साह वर्ष 2005 से बिहार सचिवालय सेवा में कार्यरत हैं। वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पटना में अवर सचिव के पद पर कार्यरत थे। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-13950, दिनांक 31 जुलाई 2026 के तहत उन्हें पदोन्नत कर उप सचिव बनाया गया है। पदोन्नति की खबर मिलते ही कसबा क्षेत्र के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। बधाई देने वालों में राजेश कुमार महतो, विक्रम कुमार साह, उप मुख्य पार्षद सुभाष कुमार साह, अनिल कुमार चौरसिया, नगर भाजपा अध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार उर्फ बमबम, ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष राजीव कुमार उर्फ गुड्डू सिंह, सोहनलाल ठाकुर, नवीन राय, पार्षद सुषमा देवी, सुकदेव प्रसाद साह सहित कई लोग शामिल हैं।
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