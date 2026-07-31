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उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के नौ प्रधानाध्यापक बने प्रधानाचार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के नौ प्रधानाध्यापक बने प्रधानाचार्यउच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के नौ प्रधानाध्यापक बने प्रधानाचार्य

उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के नौ प्रधानाध्यापक बने प्रधानाचार्य

जनपद के आठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शासन ने पदोन्नति देकर राजकीय इंटर कालेजों का प्रधानाचार्य बनाया दिया है। इससे राजकीय इंटर कालेजों में चल रही प्रधानाचार्यों की कमी पूरी हो सकेगी। एक प्रधानाध्यापक को हाथरस व आठ को जनपद में तैनाती दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तैनात प्रधानाध्यापकों को शैक्षिक समूह ख की पदोन्नति देते हुए राजकीय इंटर कालेजों का प्रधानाचार्य नियुक्त किया है। जिसके तहत डॉ. रन सिंह को पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज टुकसान हाथरस, अंजू कुशवाह को राजकीय बालिका इंटर कालेज अड़ींग मथुरा, डॉ. अखिलेश यादव को पं. दीन दयाल उपाध्याय इंटर कालेज सोनई मथुरा, संध्या श्रीवास्तव को राजकीय बालिका इंटर कालेज फरह, प्रमोद कुमार को पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज कामर नंदगाव, अलका तिवारी को राजकीय बालिका इंटर कालेज परखम, छीतर सिंह को राजकीय इंटर कालेज जैंत, रागनी शर्मा को राजकीय बालिका इंटर कालेज बलदेव, बरखा सिंह राजकीय इंटर कालेज सिरिया की नगरिया का प्रधानाचार्य पदोन्नत किया गया है।

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