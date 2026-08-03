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दुग्ध संग्रहण बढ़ाने को ले निर्देश जिले में बनेगी प्रभावी कार्ययोजना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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​जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता।राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कॉमफेड के दुग्ध संग्रहण एवं सहकारी समितियों के...

दुग्ध संग्रहण बढ़ाने को ले निर्देश जिले में बनेगी प्रभावी कार्ययोजना

​जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता। राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कॉमफेड के दुग्ध संग्रहण एवं सहकारी समितियों के विस्तार की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस राज्यस्तरीय बैठक में जहानाबाद की जिलाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने हिस्सा लिया और जिले की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बैठक की मुख्य बातें

​बैठक में डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तय दुग्ध संग्रहण के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के गठन और पुरानी समितियों को मजबूत कर दूध की आवक बढ़ाई जाए।

सहकारी प्रणाली में सुधार

​खाते में सीधे जाएगा दूध का पैसा ​किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ने के लिए डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर प्रणाली को और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया, ताकि दूध का भुगतान सीधे पशुपालकों के बैंक खाते में समय पर पहुंच सके। साथ ही 'सुधा डेयरी' के विपणन (मार्केटिंग) तंत्र के विस्तार के भी निर्देश दिए गए।

कार्य योजना का कार्यान्वयन

​वीसी के तुरंत बाद डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जिले में नई समितियां गठित करने और संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए त्वरित कार्ययोजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए। ​बैठक में उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पीयूष, अपर समाहर्ता, जिला गव्य विकास पदाधिकारी तथा मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के जिला प्रभारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

बैठक का मुख्य विषय क्या था?
बैठक का मुख्य विषय दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय में वृद्धि था।
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