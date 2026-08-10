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भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में प्रगतिशील भोजपुरी समाज के कार्यक्रम के दूसरे दिन संगोष्ठी हुई। केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. जनार्दन सिंह ने भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए मांग की। विभिन्न सदस्यों ने भोजपुरी में अश्लीलता पर प्रतिबंध और क्षेत्र के किसानों, मज़दूरों की समस्याओं पर संघर्ष की बात की।

भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग

वाराणसी। चांदमारी में प्रगतिशील भोजपुरी समाज की ओर से चल रहे कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को संगोष्ठी हुई। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. जनार्दन सिंह ने कहा कि आज अगस्त क्रांति दिवस है। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था।

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भोजपुरी भाषा की मांग

उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता के लिए लोकसभा सत्र में बिल लाए। अभिनेता रामेश्वर भोजपुरी ने भोजपुरी भाषा में अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्राऊटिस्ट सर्व समाज के राष्ट्रीय महासचिव ध्रुव नारायण प्रसाद ने कहा कि प्रगतिशील भोजपुरी समाज भोजपुरी क्षेत्र के किसान, मज़दूर और छात्रों की समस्याओं के लिए गांव गांव में संघर्ष करेंगे।

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आंदोलन की आवश्यकता

कैलाश सिंह ने आन्दोलन सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार बहरी व गूंगी हो गयी है। इसके लिए जनांदोलन ही एक मात्र विकल्प है। डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि प्रगतिशील भोजपुरी समाज संगठन का ग्राम स्तर तक विस्तार किया जाएगा। संगोष्ठी को संतराम चौधरी, श्रीनिवास सिंह, विकास सिंह, अनिल कुशवाहा, गोरख पटेल, रामउजागर सिंह, डॉ. राजेश सिंह, रमाशंकर सिंह, राजधनी सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, अजय कुमार, प्रभुनाथ पाण्डेय आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता समाजसेवी काशीनाथ यादव ने की। अंत में प्रगतिशील भोजपुरी समाज के दिवंगत कार्यकर्ता राजीव कुमार सिंह, प्यारे लाल शर्मा, रामऔतार प्रसाद, नेबूलाल के आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया।

सामान्य प्रश्न

प्रगतिशील भोजपुरी समाज की संगोष्ठी में कौन मुख्य बातें कही गईं?
मुख्य बातें भोजपुरी भाषा की संवैधानिक मान्यता की मांग और भोजपुरी में अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाने की मांग थीं।
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