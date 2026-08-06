मेडिकल कॉलेज के नौ फैकेल्टी का प्रमोशन, बढ़ेगी पीजी सीट

देवरिया, निज संवाददाता। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के नौ चिकित्सा शिक्षकों को प्रमोशन

देवरिया, निज संवाददाता। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के नौ चिकित्सा शिक्षकों को प्रमोशन मिला है। इसके लिए उन्हें डीपीसी होने के बाद करीब 11 माह तक इंतजार करना पड़ा। प्राचार्य डॉ. रजनी पटेल के प्रयास से प्रमोशन की फाइल पर शासन की मुहर लग गई है। अब महाविद्यालय में दो प्रोफेशर और सात एसोसिएट प्रोफेसर बढ़ गए हैं। साथ ही महाविद्यालय में पीजी की सीट भी बढ़ जाएगी। डीपीसी के समय तत्कालीन प्राचार्य की लापरवाही का खामियाजा चिकित्सा शिक्षक भुगत रहे थे। पदोन्नति होने से उनके चेहरे खिल गए हैं।

मेडिकल कॉलेज में प्रमोशन की स्थिति मेडिकल कॉलेज की स्थापना को पांच साल हो गए। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर पहला बैच भी निकल गया, लेकिन स्थापना के समय से नियुक्त करीब नौ चिकित्सा शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ था। 14 अगस्त 2025 को डीपीसी होने के बाद तत्कालीन प्राचार्य की लापरवाही से लटका था। इसी बीच नए भवन के पानी की टंकी में शव मिलने की घटना के बाद तत्कालीन प्राचार्य को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया। प्रमोशन न होने से चिकित्सा शिक्षकों का उत्साह ठंडा हो गया था। इसके बाद प्राचार्य पद पर डॉ. रजनी पटेल ने कार्यभार संभाला। उन्होंने प्रमोशन न होने के मामले को संज्ञान में लिया और प्रमोशन की फाइल पर मुहर लगवाने के लिए प्रयास में जुट गईं। उनकी मेहनत रंग लाई और शासन ने चिकित्सा शिक्षकों की फाइल का अनुमोदन कर दिया।

पदोन्नति की प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षकों के प्रमोशन के लिए असिस्टेंट को एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चार साल और एसोसिएट को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए तीन साल का योगदान देना होता है। महाविद्यालय में दो प्रोफेसर और सात एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति होना था। शासन के अनुमोदन के बाद अब एसोसिएट प्रोफेसर पद पर तैनात आब्स एंड गायनी विभाग की डॉ. बबीता कूपर और पैथालाजी के डॉ. पवन त्रिवेदी का प्रमोशन प्रोफेसर के पद हो गया है। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात बायोकेमेस्ट्री के डॉ. संजय भट्ट, मेडिसिन के डॉ. सराजुद्दीन अंसारी, आब्स एंड गायनी की डॉ. माया सिंह, डेंटल की डॉ. अफसाना अंसारी, एनाटामी की डॉ. शालिनी गुप्ता, फिजियोलाजी के डॉ. सोनू कुमार, पैथालाजी की डॉ. रीतिका जायसवाल का प्रमोशन एसोसिएट के पद पर कर दिया गया है। प्रमोशन न होने से चिकित्सा शिक्षकों का उत्साह ठंडा पड़ रहा है और मायूस हो गए हैं। प्रमोशन हो जाने से पीजी की सीट समय पर मिल सकती थी। समय से प्रमोशन न होने से करीब एक साल पहले मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात फिजियोलाजी विभाग की डॉ. अनिता रावत व एनाटामी की डॉ. कल्पना पुरोहित त्याग पत्र देकर चली गई थीं।

मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्रों के लिए सहूलियत मेडिकल कॉलेज में मानक पूरा करने पर एक प्रोफेसर पर तीन और एसोसिएट पर दो पीजी सीट की मान्यता का प्राविधान है। इसके लिए एनएमसी की टीम विभिन्न बिंदुओं पर आंकलन करती है। चिकित्सा शिक्षकों का प्रमोशन होने के बाद अब विभिन्न विभागों में पीजी की सीट बढ़ेंगी। पीजी छात्रों के आने से आसानी होगी। कंसल्टेंट के परामर्श पर छात्र प्रशिक्षण, शिक्षण और मरीजों का इलाज का कार्य करेंगे, जिससे सहूलियत होगी।